NERAZZURRINI – Primavera ai piedi di Mulattieri: merita una chance con l’Inter di Conte?

La Primavera dell’Inter si prende la prima pagina nel weekend del settore giovanile nerazzurro: i ragazzi di Madonna demoliscono il Napoli con un 5-0 che lascia poco spazio alle interpretazioni. Vittoria di misura per l’Under 17, che batte 1-0 la Spal; male l’Under 16, che perde 1-2 in casa contro la Cremonese, mentre l’Under 15 non va oltre lo 0-0 interno sempre contro i grigiorossi. Non è scesa in campo l’Under 18 di Zanchetta, che osservava un turno di riposo: nel prossimo weekend ospiterà la Fiorentina fanalino di coda.

PRIMAVERA – Sabato pomeriggio da ricordare per l’Inter di Armando Madonna, che rifila un pesantissimo 5-0 al Napoli e conquista la seconda vittoria consecutiva. Protagonista assoluto del match contro i partenopei è stato senza alcun dubbio Samuele Mulattieri: con la tripletta messa a segno sabato (la seconda stagionale dopo quella messa realizzata contro il Bologna) l’ex Spezia è salito a quota 12 gol in campionato, 13 in stagione contando anche quello in Coppa Italia contro il Frosinone. Un inizio di 2020 da sogno per il classe 2000, a segno 6 volte nelle ultime 5 partite, alle quali ha aggiunto una padronanza del ruolo di attaccante ormai pienamente assimilata e una nuova consapevolezza del proprio ruolo all’interno della squadra. La domanda ora sorge spontanea: da qui a fine anno riuscire ad avere una chance con la Prima Squadra di Antonio Conte?

UNDER 17 – Ottava vittoria consecutiva per l’Inter di Cristian Chivu, che batte 1-0 la Spal con un gol di Casadei e blinda il secondo posto in classifica alle spalle dell’imprendibile Atalanta (18 successi in alrettante partite). Da segnalare l’ottimo impatto avuto dal nuovo arrivo Andi Hoti: il difensore svizzero, arrivato a Milano a gennaio dallo Zurigo, si è subito conquistato una maglia da titolare nella retroguardia nerazzurra, e sta già facendo vedere quelle qualità che hanno spinto l’Inter a puntare su di lui. Nel prossimo turno i ragazzi di Chivu saranno di scena sul campo dell’Atalanta, nel big match della 19^ giornata.