Primavera, le formazioni ufficiali di Inter-Napoli: Gnonto dietro a Mulattieri-Fonseca

Torna in campo l’Inter di Armando Madonna: la Primavera nerazzurra, dopo il successo di settimana scorsa contro la Fiorentina, ospita allo stadio Breda il Napoli di Giuseppe Angelini, subentrato sulla panchina partenopea dopo l’esonero di Roberto Baronio. Una formazione, quella azzurra, in piena crisi di risultati, ultima in classifica e reduce da ben 8 sconfitte nelle ultime 10 partite di campionato. Calcio di inizio alle ore 13.

Formazioni ufficiali:

INTER: 1 Pozzer; 2 Moretti, 4 Kinkoue, 6 Ntube; 7 Persyn, 8 Attys, 5 Schirò (C), 3 Vezzoni; 10 Gnonto; 9 Mulattieri, 11 Fonseca

A disposizione: 12 Tononi, 13 Alcides, 14 Cortinovis, 15 Dimarco, 16 Burgio, 17 Gianelli, 18 Casadei, 19 Boscolo Chio, 20 Bonfanti, 21 Satriano, 22 Vergani

Allenatore: Armando Madonna

NAPOLI: 1 Daniele; 2 Zanoli, 3 Zedadka, 4 Ceparano, 5 Senese (C), 6 Costanzo, 7 Vrikkis, 8 Sami, 9 Vianni, 10 Zanon, 11 Palmieri

A disposizione: 12 Idasiak, 13 D’Onofrio, 14 Marrazzo, 15 D’Amato, 16 Virgilio, 17 Labriola, 18 Vrakas, 19 Cioffi, 20 Sgarbi

Allenatore: Giuseppe Angelini

Arbitro: Filippo Giaccaglia (sez. Jesi)

(scopri i risultati in tempo reale delle altre gare della 18^ giornata del campionato Primavera)