L'Inter questa sera affronterà l'Atalanta nel recupero di campionato, turno rimandato per via della Supercoppa italiana. Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi, Thuram e Calhanoglu. Se per il turco c'è un pochino di precauzione in più, il rientro degli altri due sembra ormai molto vicino.

Inzaghi, assieme al suo staff e allo staff medico, ha definito il programma per i rientri di Thuram e Acerbi. "Ad Appiano ieri il francese ha faticato da solo, ma a brevissimo tornerà in campo: il progetto dello staff è di far riaffacciare sia lui che Acerbi in gruppo entro il weekend e provare poi a portarli in panchina col Genoa", scrive La Gazzetta dello Sport.