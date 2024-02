Nonostante la squadra di Simone Inzaghi viaggi a gonfie vele in campionato in cerca della seconda stella e sia pronta a giocarsi l'accesso ai quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, la prossima di mercato sarà un'estate piuttosto calda, in casa Inter. Tra fine prestiti, contratti in scadenza non rinnovati e big sulla via della cessione per tenere in ordine il bilancio, infatti, sono tanti i nomi che con ogni probabilità a fine stagione chiuderanno la valigia in cerca di una nuova destinazione. Ecco tutti i profili: