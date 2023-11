Ranking, questione psicologica: perché per Inzaghi Benfica-Inter non sarà un’amichevole

Dopo Torino, l'Inter è attesa da altre due trasferte molto ostiche: quella di Lisbona in Champions e quella di Napoli in campionato. Con la qualificazione in tasca la gara con i portoghesi assume meno valore, ma non per Simone Inzaghi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico farà turnover, ma domani ci sono tante altre motivazioni a spingere i nerazzurri. Inzaghi domani sera al da Luz non vuole che i suoi giochino un'amichevole. Per diversi motivi...