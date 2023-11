Inter, le cifre dell’accordo con Nike: con i diritti di rivendita si superano i 30 mln

Questi diritti sono ora interamente gestiti dall'Inter, che incassa il 100% dalla vendita dei prodotti Nike con marchio Inter. Quanto frutta questa strategia nerazzurra? Nel solo 2023, l'Inter ha incassato 13,16 milioni di euro grazie alla vendita dei prodotti Nike, al costo di 3,576 milioni per la produzione. Quasi 10 milioni di guadagno.

