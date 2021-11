Inter in forma smagliante, Inzaghi sorride. Per il derby ci sono ben 4 buone notizie

Simone Inzaghi può sorridere, e non solo perché con la vittoria sullo Sheriff la sua Inter è tornata padrona del proprio destino

Simone Inzaghi può sorridere, e non solo perché con la vittoria sullo Sheriff la sua Inter è tornata padrona del proprio destino nella corsa agli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ha fatto il bagaglio di buone notizie in vista del derby di domenica sera contro il Milan: dall'infermeria vuota all'ottima forma di rincalzi e leader, ma non solo. Il derby sarà una sfida cruciale per la corsa scudetto e l'Inter ci arriva lanciatissima: