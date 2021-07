Sanchez preoccupa l’Inter. Marotta prova ad anticipare i tempi: Raspadori subito?

Il cileno ha avuto l'ennesimo infortunio e l'attacco dell'Inter ha bisogno di certezze, il gioiello del Sassuolo nel mirino

Mercoledì la conferenza di presentazione di Simone Inzaghi e giovedì ad Appiano il raduno dell'Inter. Parte ufficialmente la stagione e a dare le prime preoccupazioni al tecnico nerazzurro è il reparto offensivo. Sanchez , rientrato proprio nella partita con il Brasile è stato sostituito a fine primo tempo per l'ennesimo problema fisico. Le condizioni del Nino Maravilla non sono gravi, ma i continui stop allertano in vista della prossima stagione.

"Per fortuna, i report raccolti dallo staff medico della nazionale cilena parlano di un semplice affaticamento. Nell’ultima stagione il cileno ha saltato 7 partite per infortunio ma la statistica lascia il tempo che trova anche perché per mesi è rimasto nell’ombra della LuLa. Il rientro di Eddie Salcedo - che prenderà il posto di Andrea Pinamonti - non può bastare, e questo al netto del rischio di perdere pure Lautaro. L’Inter, non a caso, attende che si apra uno spiraglio per Raspadori: l’obiettivo è quello di bloccarlo in vista della prossima stagione ma tutti, in seno all’area tecnica, sperano di poter anticipare i tempi anche perché il costo del cartellino (20 milioni) è perfettamente nei parametri del nuovo corso inaugurato da Suning", aggiunge il quotidiano.