Cile, il rientro di Sanchez dura 45′. Lasarte lo cambia per problemi fisici

L'attaccante dell'Inter è partito titolare nella sfida con il Brasile, ma ha dovuto chiedere il cambio nell'intervallo

È durato solo un tempo il rientro di Sanchez dopo l'infortunio. L'attaccante dell'Inter è stato scelto tra i titolari per la sfida tra Cile e Brasile che segnato il passaggio in semifinale dei verdeoro grazie al gol di Paquetà.

La partita di Sanchez, però, è durata solo 45' perché nell'intervallo il nerazzurro ha dovuto chiedere il cambio. Secondo quanto si legge su La Tercera Sanchez aveva iniziato bene la gara, ma verso la fine della prima frazione ha iniziato ad accusare i primo problemi anche per le condizioni del terreno di gioco. "Il cileno ha inizia a muoversi a fatica, zoppicando e guardando con insistenza verso la panchina dei sostituti, accorgendosi di non sentirsi in buone condizioni. Infatti, negli ultimi interventi fatti con il pallone tra i piedi, il suo disagio era apparente. Ha colpito la palla con difficoltà e poca forza, segno inequivocabile che non era nelle migliori condizioni".