Per quanto riguarda i club italiani, la Juventus è costata 180 milioni in più dell'Inter. Nella top ten delle squadre più costose ci sono appunto i bianconeri e l'Inter. La Juve è a quota 769 milioni di euro, mentre i nerazzurri si fermano a 589, con una differenza di 180 milioni. L'attuale rosa della guidata da Allegri costa 283 milioni l'anno in stipendi contro i 230 dell'Inter. Altre due italiane in top 20: il Napoli ha speso negli anni 445 milioni di euro, mentre il Milan si ferma a 336. Altro dato curioso riguarda i primi 20 club che hanno generato entrate commerciali record. Infatti solo i ricavi commerciali di Napoli e Inter non hanno superato i ricavi televisivi nazionali.