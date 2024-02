I nerazzurri hanno guadagnato 15,64 milioni per la partecipazione, 15,918 milioni per il ranking storico, 10,573 milioni per il Market Pool, 10,026 milioni di bonus legati ai risultati e quelli delle varie fasi: ottavi di finale (9,6 milioni), quarti di finale (10,6 milioni), semifinali (12,5 milioni) e finale (15,5 milioni), più 0,932 milioni (aggiustamento) per un totale di 101,289 milioni.