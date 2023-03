Champions, le italiane intruse: ricavi super per 4 club. Ma Inter e Milan hanno potenziale

City, Real Madrid, Bayern e Chelsea hanno ricavi doppi rispetto alle italiane. E il Napoli è l'ultima in questa classifica tra le qualificate

Non sarà una sfida pari almeno sotto il punto di vista economico. Se City, Real, Bayern e Chelsea hanno ricavi mostruosi, non possono di certo dire lo stesso anche Inter, Milan e Napoli.

"Quattro squadre - Manchester City, Real Madrid, Bayern e Chelsea - fanno parte della top ten dei ricavi. Le prime tre sono pure le favorite, almeno sulla carta. Poi, ecco le milanesi, che stazionano attorno alla quindicesima posizione. Fuori dalle prime venti, le grandi sorprese Benfica e Napoli. Occhio, qui parliamo di freddi bilanci. Se dobbiamo mettere in ordine le otto qualificate ai quarti misurando la loro forza economica, allora i ricavi (relativi alla stagione 2021-22) dicono questo: City 731 milioni di euro, Real 720, Bayern 654, Chelsea 568, Inter 310, Milan 258, Benfica 197, Napoli 152", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Il gioiellino dello sceicco Mansour, epicentro della rete calcistica mondiale City Football Group, è da due anni in testa al ranking dei ricavi. Sul fronte opposto, l’aura tradizionale di Real e Bayern, che hanno costruito le loro fortune partendo da un predomino domestico per poi cavalcare le trasformazioni di questa industria. I proventi commerciali di entrambi i club superano quota 300 milioni, alla stregua del City. Un po’ più giù c’è il Chelsea, che con la nuova proprietà americana guidata da Boehly ambisce al definitivo salto di qualità. Intenzioni chiarissime, a giudicare dallo shopping compulsivo sul mercato. In questa stagione i londinesi hanno investito di gran lunga più di tutti: 620 milioni la spesa, al netto delle cessioni".