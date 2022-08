Champions, ricavi da ranking storico: sorpasso Inter sul Milan. Ai nerazzurri 16mln

Come noto, oggi ci saranno i sorteggi dell'edizione 22-23 della Champions League. L'Inter, così come il Napoli, parte in terza fascia

Come noto, oggi ci saranno i sorteggi dell'edizione 22-23 della Champions League. L'Inter, così come il Napoli, parte in terza fascia, con il pericolo di un girone di ferro, mentre Milan e Juventus, le altre italiane in gioco, occuperanno rispettivamente la prima e la seconda fascia. Tutto pronto, dunque, per iniziare il cammino verso la finale di Istanbul del 10 giugno 2023. Una competizione più ricca che mai, che mette a disposizione dei club risorse molto ingenti, a cominciare dai 600,6 milioni di euro provenienti dal ranking storico. In questa voce, come riporta Calcio e Finanza, si assiste a uno storico sorpasso dell'Inter sul Milan: i nerazzurri, che si assestano al 19° posto della classifica europea, si portano a casa quasi 16 milioni di euro (15.925.000). A comandare la classifica è il Real Madrid con 36.400.000 euro, seguito dal Bayern Monaco e dal Barcellona. Ecco la graduatoria completa: