Grittano: “Aramco mai nel calcio. Pif era interessato all’Inter ma…”

"PIF-Inter? Ci sono stati degli approcci, in Arabia Saudita ne è parlato sia per l'Inter che per Milan e Napoli. Di sicuro dei dossier in mano a Goldman Sachs sono stati fatti girare tra potenziali investitori. Probabilmente la questione si è chiusa per la situazione debitoria dei club e forse anche per le richieste dei venditori. Che io sappia, al momento non sono previsti investimenti in Italia. Aramco? Ho lavorato lì (dal 2011 al 2021, ndr) e a quanto so non c'è alcun interesse nell'acquistare una società calcistica. Comprerebbe solo asset nel settore petrolifero, non farà mai investimenti di questo tipo".