Sky – Inter, il Chelsea rilancia: può offrire 130 mln. Lukaku apre alla cessione

Il club nerazzurro ha resistito alla prima chiamata del club inglese ma il rilancio e l'offerta per il calciatore potrebbero portare all'addio

Il club nerazzurro ha detto no alla prima offerta di 100 mln più il cartellino di Alonso valutato attorno ai 15 mln. L'Inter ha provato a fare resistenza ma anche la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza, quella è la variabile. La cessione per il club non è determinante. Ma un'offerta così importante, con il calciatore che accarezza l'idea di partire, verrà presa in considerazione. Se davvero arriverà il rilancio del Chelsea ci sono tutti i presupposti perché l'attaccante possa accettare di tornare in Premier League. Anche perché le prospettive nerazzurre nei prossimi mesi è di attenzione rispetto alla situazione economica.