Sky – Lukaku ci pensa: ecco perché potrebbe dire sì al Chelsea. Per l’Inter…

Il calciatore, secondo il canale satellitare, starebbe riflettendo sulla proposta che sarebbe arrivata da Londra per lui e il club interista

Dal club inglese riceverebbe attorno ai 12 mln di euro all'anno. A farlo vacillare potrebbe essere però non solo la questione economica ma anche il fatto che per lui sarebbe una grande sfida vincere in Premier League dove non è mai stato considerato una stella.

In Italia lo è diventato. Gli è successo con la maglia nerazzurra addosso, con quella ha vinto ed ha trascinato i suoi compagni. Potrebbe voler dimostrare a chi lo aveva criticato in Inghilterra di essere migliorato tanto, spiegano dal canale satellitare. Per questo il calciatore starebbe meditando sull'addio. A far riflettere Lukakuc'è anche la situazione del club interista. Se si prospettasse un'epoca di investimenti forse non avrebbe dubbi sulla risposta dal dare al Chelsea. Ma ci sono state già stata la cessione di Hakimi e anche l'addio di Conte ad anticipare periodi non facili per la società milanese. La necessità del club interista era una cessione importante, ed è stata fatta con l'addio del marocchino. Manca ancora qualcosa per raggiungere la cifra richiesta da Suning. La cessione di Lukaku non rientrerebbe più nelle 'necessità' ma sarebbe un'opportunità arrivata ad un certo punto del mercato. La cifra sul piatto è importante.