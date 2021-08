Inter-Lautaro, accordo raggiunto per il rinnovo: firme in arrivo, cifre e dettagli

L'attaccante argentino, in gol ieri sera nel suo debutto stagionale, è pronto a legarsi ulteriormente ai nerazzurri

Dopo aver bagnato l'esordio stagionale con il gol realizzato contro il Verona, Lautaro Martinez è pronto a legarsi ulteriormente all'Inter: l'attaccante argentino e il club nerazzurro, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023. L'intesa è stata raggiunta sulla base di un ingaggio da 6 milioni più bonus a stagione. Ancora da definire la durata del nuovo accordo, se di 4 o 5 anni, ma il più è fatto: firme in arrivo, il futuro di Lautaro Martinez sarà ancora a tinte nerazzurre.