Inter-Lautaro, settimana prossima nuovo incontro per il rinnovo: il punto sulle cifre

Continua la trattativa per il prolungamento del contratto dell'attaccante argentino: le parti si rivedranno presto

In casa Inter, oltre al mercato in entrata e in uscita, si pensa anche alle questioni rinnovi: il primo e più impellente è quello che riguarda Lautaro Martinez. Il contratto dell'attaccante argentino scade nel 2023 e le parti, dopo il positivo incontro della scorsa settimana, hanno posto le basi per il prolungamento dell'accordo (con conseguente adeguamento dell'ingaggio). Secondo il Corriere dello Sport l'agente del giocatore e la dirigenza nerazzurra si ritroveranno nuovamente settimana prossima.