CorSera – Rischio Serie A falsata, Inter letteralmente furiosa. Marotta si muove: ha chiesto…

L’Inter non sta a guardare e risponde alla decisione della Lega di Serie A di rinviare la partita scudetto dell’Allianz Stadium contro la Juventus, inizialmente prevista per domenica sera a porte chiuse. Secondo quanto riportato dal sito del Corriere della Sera, infatti, il club nerazzurro, letteralmente furibondo per la decisione e soprattutto per il rischio di dover affrontare un maggio incredibilmente intasato di impegni, avrebbe richiesto, nella persona dell’amministratore delegato Beppe Marotta, un consiglio di Lega informale in conference call. Scrive il Corriere della Sera:

INTER FURIOSA – “Andrea Agnelli ha vinto la sua battaglia. Per giorni ha spinto affinché la partita più attesa dell’anno non si giocasse in un’atmosfera innaturale e alla fine ha avuto ragione. Così ha salvato l’incasso, di oltre 5 milioni, ed evitato alla squadra di Sarri una sfida cruciale in un momento di difficoltà (…). Fiorentina furiosa, come il Genoa. E soprattutto l’Inter, che si ritrova a dover gestire un finale di stagione senza respiro“.

UN ASSURDO – “Se l’Inter dovesse andare sia in finale di Coppa Italia sia di Europa League non avrebbe una data per recuperare l’appuntamento con la Samp. Un assurdo. Il campionato rischia di essere falsato. Oggi il nuovo decreto potrebbe costringere la Lega a valutazioni scomode sulla prossima giornata: sono a rischio di porte chiuse, Atalanta-Lazio, Spal-Cagliari, Inter-Sassuolo, Verona-Napoli e Bologna-Juve. Come si comporterà la Confindustria del pallone? La Lega esce spaccata. E Marotta ha chiesto e ottenuto per oggi un consiglio di Lega informale in conference call“.

(Fonte: corriere.it)