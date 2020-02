Repubblica: “Campionato falsato. La non classifica peggio delle porte chiuse. Juve-Inter sarà…”

La decisione di rinviare a maggio la partita tra Juventus e Inter non è piaciuta a Repubblica. Il quotidiano commenta così la situazione del campionato di Serie A.

“Il campionato a porte chiuse è brutto, orribile, ma un campionato senza una vera classifica è peggio. Fino a metà maggio quella classifica non la conosceremo, sarà un esercizio teorico di ipotesi, tra le squadre (non solo di testa) esisterà sempre una zona di distacco, positivo o negativo, non colmabile. Quanti punti “veri” ha la Juve? Quanti l’Inter? Chi è in testa? Una cosa mai vista, un pasticcio inedito. Ma in questi incredibili di giorni del virus, quasi per ogni cosa è una prima volta.

Alcune ce le saremmo evitate. Per esempio, la classifica senza classifica. Si può ben parlare di campionato falsato. Ora ricomincia quasi da zero e senza certezze. Anche i tempi di questo zigzag sono piuttosto assurdi. Porte aperte, poi chiuse, poi socchiuse, la tivù criptata, forse la diretta in chiaro, no, non si può, le mediazioni, l’incontro tra Coni e ministro, il Consiglio dei ministri con spiraglio venerdì sera: si gioca? Si aprono le porte? Si lasciano sprangate? No che non si gioca, e l’abbiamo saputo all’ultimissimo momento.

Non crediamo che i tifosi siano contenti, neppure quelli che Juve-Inter potranno vederla allo stadio a maggio. Perché ci arriveranno senza certezze, senza vantaggio o senza distacco vero. Sarà come una finale di Coppa, ammesso che Juve e Inter mantengano le posizioni attuali, sebbene teoriche. Magari ne approfitterà davvero la Lazio, per dare stabilità anche numerica a una cavalcata che sembra avere solo certezze: per la Lazio, ora, anche a livello aritmetico. Chissà che non sia davvero l’anno suo, a volte il caso e il destino lanciano segnali da interpretare, però evidenti.

Magari è contento Sarri, reduce dalla scoppola di Lione, oppure no, forse un’eventuale vittoria contro gli storici nemici (non suoi, della Juve: lui mica è juventino) lo avrebbe rilanciato con più sicurezza, ma d’altro canto una nuova possibile caduta avrebbe potuto quasi togliergli la sedia da sotto il sedere.

Il calcio, come il resto dell’Italia in questi giorni di controllo quasi totalmente smarrito, prende atto e ubbidisce. Ci sono emergenze più gravi, se non più serie. Ma un campionato senza campionato non si era mai visto. A questo punto, forse era meglio giocare comunque e tirare avanti, con le porte chiuse ma con una classifica meno aperta, anzi spalancata. Leggerla, da oggi, sarà come decifrare la scrittura etrusca”.