Serie A 2020/2021, ipotesi rivoluzione clamorosa: 19 giornate con 3 gare a settimana e poi…

L’accelerazione di Liga, Serie A e Premier League verso la ripartenza, con federazioni, leghe e governi in apparente sintonia mira sia a limitare i drammatici danni finanziari inferti dalla pandemia al calcio mondiale (centinaia di club rischiano di scomparire), sia a evitare che la prossima stagione venga compromessa in partenza.

Apre così il suo articolo Repubblica. Un articolo in cui viene paventata una Serie A 2020/2021 rivoluzionaria.

Lo scenario

Il programma prevede la finale di Champions il 29 agosto e l’avvio formale del 2020-21 il 1° settembre, in teoria con i ritiri. Diventa probabile la rinuncia alla finestra di settembre per le Nazionali (con la Nations League) e sono strettissimi i tempi per il via ai nuovi campionati, senza adeguata preparazione atletica e con l’incognita di mercato e contratti.

Però, con l’Europeo dall’11 giugno 2021, i tornei nazionali non potranno concludersi troppo in là. L’ipotesi che la prossima Serie A cominci il 1° ottobre postulerebbe un calendario con 3 giornate fisse a settimana, rendendo meno fantasiosa l’alternativa della regular season di 19 giornate e poi di playoff e playout da 10 squadre ciascuno.