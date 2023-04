Romano: “Lukaku-Inter? Futuro dipende da questi fattori. Rimarrà a Milano se…”

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Non ha dubbi Fabrizio Romano , esperto di calciomercato internazionale, che sul canale Twitch di SOS Fanta ha risposto così sul belga. Ricordiamo che Lukaku è in prestito all’Inter dal Chelsea fino al 30 giugno 2023, poi farà ritorno in Inghilterra. E poi?

“Lukaku? Per me continuerà così, una con gol e una no. Futuro? A ottobre era 100% riscatto, poi è cambiato tutto. Da ciò che so io, non è mai stato né si né no: dipenderà dall’allenatore dell’Inter e dall’allenatore del Chelsea che probabilmente sarà Pochettino. Deve essere un’opportunità per restare a Milano, ma da sempre è stato tutto rinviato a giugno sul suo futuro”, le sue parole.