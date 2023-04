Inter, Inzaghi inizia la scalata: non può sbagliare. Dal club messaggio per tutta la squadra

Il tecnico vuole centrare la finale di Coppa Italia. Battere la Juve sarebbe un tassello importante per cercare di rimanere sulla panchina

Il futuro di Simone Inzaghi sembra segnato, ma la gara di stasera può essere uno dei tasselli per cercare di riconquistarsi la permanenza nell'Inter. Guadagnarsi la finale di Coppa Italia è un traguardo importante, il tecnico lo sa e vuole a tutti i costi dare continuità alle ultime prestazioni.

"Per un derby (d’Italia), con la testa e con la squadra dell’altro derby (di Champions). Stasera Simone Inzaghi non può sbagliare. E non perché è la sua coppa, non perché c’è in ballo una finale, oltre che tutto il prestigio sportivo e il risultato economico (almeno altri 8 milioni di euro nelle casse) che comporterebbe una qualificazione. Inzaghi non può sbagliare perché in caso di eliminazione l’Inter ripiomberebbe in quella spirale di negatività che il passaggio col Benfica e la vittoria di Empoli hanno allontanato. C’è un’altra aria oggi, ad Appiano. Fiducia e positività sono figlie anche di una condizione fisica in miglioramento e di giocatori finalmente recuperati alla causa. Inzaghi può finalmente scegliere, in tutti i reparti", spiega La Gazzetta dello Sport.

"È la prima di tante finali stasera. E non è un modo di dire, l’Inter non può decelerare. Inzaghi ha quasi tutto da perdere e poco da guadagnare, da questa semifinale. Perdere riporterebbe dubbi. Vincere, però, gli farebbe guadagnare metri in quella strada assai stretta che porta alla conferma. Il tecnico ha parlato a lungo alla squadra, in queste ore di vigilia. Non ha bisogno di motivare i giocatori. Ha necessità di centellinarli, questo sì. E il turnover, ora che le possibilità ci sono, sarà la regola da qui almeno fino al derby di ritorno di Champions. Inzaghi ha una scalata vera e propria da compiere davanti: stasera, poi la Lazio, la Roma, il doppio derby d’Europa, il Napoli. L’Inter difficilmente ha sbagliato le grandi partite, da gennaio in avanti: solo una sconfitta con la Juve, in mezzo a soddisfazioni sparse e Supercoppa vinta".

"L’urgenza è allungare la serie. Entrare in finale stasera aggiungerebbe una partita in un calendario di maggio già fittissimo. Ma non è mica un rischio, questo. Il rischio è insinuare il dubbio in un gruppo che si è convinto di valere il massimo e di saper gestire la pressione dei big match. Battere questa Juventus farebbe da scivolo per la qualificazione Champions in campionato e per il derby d’Europa. Di questo sono convinti tutti, dentro Appiano. Ed è anche questo il messaggio che la dirigenza al completo ieri ha voluto trasferire al tecnico e alla squadra", spiega La Gazzetta dello Sport.