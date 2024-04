Nacho, difensore classe 1990 del Real Madrid e protagonista di un'ottima partita contro il Manchester City da capitano, dovrebbe lasciare i Blancos a fine stagione, in quanto è a scadenza di contratto e non ci sono segnali di un possibile rinnovo.

Come riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, su Twitter, l'Inter si è rifatta sotto, dopo averci già provato, senza successo, un anno fa: "'Inter torna a mostrare un forte interesse per Nacho da svincolato, dopo aver provato a prenderlo già un anno fa. Ma non sarà semplice. Nacho vuole tenere tutte le opzioni aperte, con offerte da diversi club, anche al di fuori dell'Europa. Dovrebbe lasciare il Real Madrid a giugno a parametro zero"