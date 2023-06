Mercato Inter, praticamente fatta per il 2005 Theo Sander: cifre e dettagli

Fabrizio Romano svela un nome nuovo per il mercato dell'Inter: accordo in definizione per il classe 2005 Theo Sander

Un nome nuovo per l’Inter in chiave mercato. È già iniziata la programmazione della prossima stagione dopo la finale di Champions League e i nerazzurri stanno chiudendo per un giovanissimo giocatore. Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, “l’Inter è pronta a ingaggiare per il futuro il talentuoso portiere danese classe 2005 Theo Sander".