FCIN1908 / Calciomercato Inter, forte interesse per Yann Bisseck: ecco chi è

Forte interesse nerazzurro per il giocatore della Nazionale Under 21 tedesca: si valuta la chiusura dell'operazione

La finale di Champions League è ormai alle spalle. Per l'Inter è tempo di programmare le mosse per la prossima stagione e per il futuro. Ed è tempo di calciomercato. Secondo quanto appreso da Fcinter1908, è forte l'interesse dei nerazzurri per il giovane difensore tedesco, nel giro della Nazionale Under 21, Yan Bisseck. Un colosso alto 196 cm, classe 2000.