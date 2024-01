Romano: “Inter-Taremi è quasi ‘here we go’. Novità sul contratto”

Mehdi Taremi è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter in estate: 'here we go' in arrivo secondo Romano

Mehdi Taremi è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter in estate. L’attaccante è in scadenza con il Porto al 30 giugno 2024, ha deciso di non rinnovare con il suo attuale club. E l’Inter - che si era mossa da tempo sull’iraniano - adesso ha deciso di chiudere.