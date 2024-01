Dal bisnonno all’idolo e il prezzo: tutto su Gudmundsson. L’Inter ci pensa per giugno

L'idolo e non solo — Arriva al Genoa nel gennaio del 2022, senza riuscire ad evitare la retrocessione dell'allora squadra di Blessin. Rimane anche in Serie B e si affeziona alla città ligure, che vive appieno scoprendo le specialità locali e passeggiando spesso per il centro. Ha una vera e propria passione per la moda, infatti è stato protagonista di diversi shooting con le varie maglie del Grifone. Gli piace vestire bene, ma 'comfortable', cioè comodo, e non disdegna neanche le borse come accessori. Non solo calcio: Gudmundsson partecipa ad un torneo estivo di basket in patria ed è un grande tifoso di Luka Doncic; ma la sua ispirazione fin da piccolo è Allen Iverson. Sul suo profilo Instagram, nella bio, si leggono due cose: il tag al Genoa e una parola, "Wagwan": è una parola che ha ammesso di aver sentito nella serie TV “Top Boy”, che significa letteralmente “cosa sta succedendo?” nello slang anglo-jamaicano. È un modo per mostrarsi sempre disponibile.

Il prezzo — Il Genoa lo ha acquistato per 1,2 milioni di euro, ora ha tra le mani un vero e proprio gioiello: il prezzo è già superiore ai 25/30 milioni. “Nonno e bisnonno erano centrocampisti, mio papà numero 10 e mia mamma attaccante”, ha detto il giocatore in un'intervista. Ne è uscito fuori un mix. Lui si definisce fantasista, ormai è una seconda punta che all'occorrenza può giocare anche da prima. Oltre i gol, dribbla più di tutti in Serie A e del 98% dei giocatori in Europa. “Ha bisogno di essere libero in campo”, sottolinea il suo allenatore Alberto Gilardino, che di meriti nel suo exploit ne ha da vendere. “Mi ha cambiato ruolo. E poi il mister era un attaccante, quindi mi sta aiutando molto in questo senso. Mi ha chiesto di andare più al tiro, in effetti ha avuto ragione”, ha spiegato Albert. Genoano e, ormai, pure genovese, con la sua casa in centro, i caffè al bar, le passeggiate, l’amore per la focaccia e la pasta al pesto.

Sposato, con due figli, l’attaccante del Genoa non può giocare con la propria nazionale. L’Islanda lo ha infatti allontanato per una denuncia per molestie sessuali e non lo richiamerà finché l’inchiesta non sarà conclusa. Gudmundsson aspetta e ha sempre negato le accuse.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.