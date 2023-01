FCIN1908 / Monza-Inter, Sacchi ha ammesso l’errore. Barella-Calhanoglu, più attenzione al turco

In casa Inter si volta subito pagina e si pensa alla sfida di Coppa Italia, contro il Parma, in programma martedì sera. Ma l’amarezza, esposta con educata compattezza al termine della gara contro il Monza da Inzaghie calciatori, rimane. Negli ultimi campionati, tolto quello dello scudetto, l’Inter è sempre arrivata a uno o due punti dalla vetta. Ecco perché i due punti in qualche modo sottratti ieri sul campo del Monza acquistano un’importanza così urgente. Altro discorso sarà l’analisi (già anticipata) della prestazione dei nerazzurri, che ieri sul finale ha portato a galla una fisiologica stanchezza e che ha ripuntato il dito du un problema già evidente. I gol presi in trasferta.