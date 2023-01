CorSera – L’Inter si butta via, i cambi di Inzaghi la spengono: occasione sprecata

"L'Inter si butta via e appena tre giorni dopo aver battuto l'invincibile Napoli e aver riaperto il campionato, vanifica tutto facendosi raggiungere dal Monza, più brillante e determinato in questo umido sabato brianzolo, che porta solo cattive notizie a Simone Inzaghi. Due volte in vantaggio i nerazzurri non riescono a chiudere i conti, così la squadra di Palladino agguanta il 2-2 tre minuti dopo il 90' con l'incornata di Caldirola deviata da Dumfries, in ritardo sulla chiusura.

Il pari è un'occasione sprecata. L'Inter era pronta a agganciare il Milan al terzo posto e invece resta malinconicamente al quarto, lontana 7 punti dal Napoli che, se riuscirà a vincere a Marassi con la Samp, metterà 10 punti tra sé e i rivali. Le colpe di Simone sono evidenti. Se i cambi danno vigore al Monza, i suoi (al netto degli acciacchi di Calhanoglu e Barella) spengono l'Inter, anche se è vero che sul 2-1 l'arbitro Sacchi annulla un gol a Acerbi per un inesistente fallo in attacco di Gagliardini. [...] Al di là degli episodi, l'Inter ha colpe gravi e evidenti. Scollegata tra i reparti, discontinua, in sofferenza per molti tratti. Il gioco è frammentario, l'intensità bassa dentro una partita chiusa con il fiatone e la difesa ballerina subisce gol per la nona volta in altrettante trasferte, 13 comprese quelle dell'anno scorso. Lukaku, lasciato a sorpresa in panchina all'inizio, è lo specchio dell’involuzione nel corso del secondo tempo giocato senza mordente".