Inter, Sanchez saluta? “Il suo addio sarebbe compensato dall’arrivo di…”

Alexis cerca maggior minutaggio, il club non fa certo mistero che il risparmio sull'ingaggio monstre sarebbe molto gradito

E' un tema di strettissima attualità in casa Inter il caso legato al presente e al futuro di Alexis Sanchez. Non è infatti passato inosservato il post polemico del calciatore dopo la gara col Sassuolo e sono cominciate serie riflessioni su un suo possibile addio il prossimo gennaio. Spiega in merito SportMediaset: "Alexis cerca maggior minutaggio, il club non fa certo mistero che il risparmio sull'ingaggio monstre sarebbe molto gradito. Al momento, però, non ci sono all'orizzonte acquirenti (solo qualche interesse da parte di squadre di Premier e Liga, le due di Siviglia su tutte): da svincolato, però, le chance per Sanchez di accasarsi altrove aumenterebbero notevolmente. A quel punto, considerando pure Satriano, gli attaccanti nella rosa dell'Inter sarebbero "solamente" quattro: l'addio di Alexis sarebbe dunque compensato dall'arrivo di un vice-Dzeko. In estate, va ricordato, le attenzioni di Marotta si erano dirette su Scamacca".