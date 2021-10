FCIN1908 / Sanchez, nessun chiarimento dopo il post. Inzaghi, stessa reazione di Conte

Il giocatore cileno aveva condiviso uno sfogo simile anche nell'epoca di Antonio Conte

Alexis Sanchez non ha gradito il fatto di non aver potuto dare un contributo nella delicata partita contro il Sassuolo. Una partita completamente ribaltata dalla qualità e dalla grinta dei giocatori subentrati. Su tutti impossibile non citare Dzeko, che proprio prima di irrompere in campo e segnare - tutto in poco meno di un minuto - aveva caricato Arturo Vidal (altro uomo decisivo nel ribaltare i giochi sabato sera) con un significativo "dobbiamo spaccare tutto". Così è stato.

La polemica

Il messaggio polemico lanciato da Sanchez subito dopo la vittoria dei nerazzurri non è passato inosservato. E per il cileno esiste già un precedente, anche con Antonio Conte e proprio dopo una partita contro il Sassuolo. "A volte cercare di dimostrare che sei il migliore è un insulto", aveva scritto Alexis in quell'occasione. E il giorno dopo aveva rimediato con un post che inneggiava allo spirito di squadra.

Ieri Sanchez ha raggiunto la sua Nazionale in ritiro e non c'è stata - secondo quanto raccolto da FCINTER1908 - occasione per un chiarimento dopo il suo post polemico di sabato sera. Il giocatore cileno ha rimosso la storia da Instagram poco dopo e questo la dice lunga sul fatto che si sia trattato di un normale sfogo dettato dalla voglia di essere in campo. Simile a quelli che osserviamo quando un giocatore che non vorrebbe abbandonare il campo, viene sostituito. Per quanto riguarda la reazione di mister Inzaghi c'è totale sintonia con quella che ebbe mister Conte. Indifferenza. Entrambi sanno perfettamente che sono episodi che possono accadere e che rientrano nelle reazioni da campo. Anche se spesso finiscono sui social...

