Inter, attesa per Sanchez. Gli ex compagni: “Torni davvero?”. 2 cose cambieranno

"Curioso, però, che possa attraversare nuovamente i cancelli della Pinetina dopo che, per farlo andare via, il club gli ha perfino versato una buonuscita. Dietro quella scelta, però, più che una necessità tecnica, c'era l'esigenza di abbassare il monte ingaggi, visto che il contratto del cileno scadeva nel 2025 e gli garantiva 7 milioni netti. In aggiunta, non gradiva (per usare un eufemismo) il ruolo di rincalzo. E, all'epoca, via social, non erano mancate le sue rimostranze. Beh, è chiaro che, per tornare, Sanchez, non solo dovrà accettare uno stipendio decisamente più basso - non oltre i 3 milioni, dipende se e quanto l'Inter dovrà contribuire per sostenere gli emolumenti di Correa nell'eventuale nuova squadra -, ma anche adeguarsi con spirito diverso alle scelte di Inzaghi. La sua qualità, infatti, potrà essere utile. Ma comunque partirà dietro. Con la libertà di recuperare posizioni".