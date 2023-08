TS – Correa prende tempo, ma il Torino fa sul serio: apertura totale dell’Inter

"Dunque, l'obiettivo primario è Correa. A cui, però, serviranno altri giorni per maturare una decisione definitiva. Non ha detto sì, ma nemmeno no. Sta solo aspettando di capire se ci siano club, per esempio protagonisti in Europa, disposti a rilanciarlo dopo un biennio con più bassi che alti all'Inter. Intanto, in Spagna piace al Betis".