Forlan: “Sanchez? Molte cose incidono quando vai in un club come lo United. Il caso di Alexis…”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di CDF, Diego Forlán ha parlato dei problemi che Alexis Sánchez ha riscontrato al Manchester United. “Ci sono diverse cose che incidono quando vai in una squadra come il Manchester United. Se ci sono determinate condizioni non avrai problemi nel fare bene. Cosa non è andato? Il caso di Alexis è difficile da analizzare dall’esterno. È una domanda che va fatta a lui, nei prossimi anni può dirti quale fosse esattamente il problema. Esistono molte variabili che possono definire un tutto. Bisogna stare bene nel posto dove ti trovi, se sei felice si rifletterà nel campo di gioco“.

(adnradio)