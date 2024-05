Le scelte di Ballardini e Inzaghi per la gara in programma questa sera al Mapei Stadium

Qualche novità c'è, ma lo zoccolo duro rimane quello. L'Inter non si snatura, nonostante l'obiettivo già centrato: in questi ultimi turni, Simone Inzaghi vuole portare a casa comunque risultati positivi e chiede al gruppo la giusta concentrazione. Stasera i nerazzurri sono di scena in casa del Sassuolo, unica squadra in grado di batterli finora in questo campionato. Qui le formazioni ufficiali, con le scelte dei due allenatori.