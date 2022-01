FCIN1908 / Satriano, vertice agente-Inter. Blitz Brest: stessa promessa di Agoume

Non solo mercato in entrata, in viale della Liberazione si lavora anche sulle uscite: focus su Satriano e Agoumé

Pasquale Guarro

Non solo mercato in entrata, in viale della Liberazione si lavora anche sulle uscite e in questo momento, a tal proposito, la priorità è su Martín Satriano, giovane promessa che ha bisogno di giocare con continuità per affermarsi tra i professionisti. Simone Inzaghi non è finora riuscito a dargli abbastanza spazio e per questo motivo i nerazzurri hanno ormai deciso, insieme all’agente del calciatore, che è giunta l’ora di mandarlo a fare esperienza.

Proprio in serata, secondo quanto appurato da Fcinter1908, è andato in scena un incontro tra l’Inter e l’agente del calciatore, arrivato a Milano in questi giorni. Tra le proposte ricevute c’è anche quella del Cagliari, club interessato a Satriano da diverso tempo, ma è un’altra la proposta che in questo momento sembra più accattivante, sia per i nerazzurri che per il calciatore. Sul centravanti argentino è forte l’interesse del Brest, squadra rivelazione in Francia, che già con Agoumé ha finora mantenuto la parola, facendo giocare il centrocampista con grande continuità. Stessa promessa che il Brest ha fatto a Satriano ed è per questo motivo che al momento si propende per questa soluzione. Nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno.