Uruguay, non solo Vecino: anche Satriano tra i pre convocati per i prossimi impegni

Il giovane attaccante vuole mettersi presto alle spalle il Covid in attesa della chance con la nazionale e della nuova avventura in prestito

Matias Vecino non è l’unico calciatore dell’Inter presente nei pre convocati dell’Uruguay per i prossimi impegni ufficiali. Nella lista dei50 calciatori del commissario tecnico Alonso per le gare di qualificazione ai mondiali compare, infatti, anche il giovanissimo nerazzurro Martin Satriano. L’attaccante, che finora ha trovato poco spazio alla corte di Inzaghi, presto cambierà aria in prestito per fare esperienza e maturare con la giusta tranquillità. In patria, però, sembrano già piuttosto sicuri del suo talento.