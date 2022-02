Scamacca, destino segnato: Marotta non si ferma. L’Inter ha già liberato l’armadietto

L'attaccante del Sassuolo, ieri in gol a San Siro, sembra essere in pole position per rinforzare l'attacco dell'Inter

Andrea Della Sala

Nel Sassuolo che ieri ha battuto l'Inter ha brillato ancora una volta Scamacca. L'attaccante è seguito dai nerazzurri che sembrano essere in pole position per acquistarlo nel prossimo mercato.

"Gianluca sta facendo di tutto per mettersi in mostra e meritarsi quel tipo di palcoscenico: sfrontato, mai intimoritodall’avversario, sempre alla ricerca di ciò che sa fare meglio, il gol. Ecco, a un attaccante di un certo livello è la prima cosa che gli si chiede, perché è con i gol che si vincono le partite. E da ieri Scamacca è arrivato per la prima volta in carriera in doppia cifra in Serie A (con eurogol a Milan e Napoli), al secondo anno da protagonista. E ci è arrivato nello stadio più prestigioso, nella scala del calcio, direttamente nel salotto di casa di quella che con ogni probabilità sarà la sua squadra dal prossimo anno. Perché, insomma, l’Inter ha messo qualcosa in più delle semplici basi di una trattativa e dopo il passaggio alla Juve di Vlahovic, il suo futuro è apparso a tutti abbastanza scritto", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Uno scenario – ipoteticamente - già ben definito, visto il no al Dortmund a gennaio e la voglia di rimanere in Italia. Un gol all'Inter, una grande squadra, e pure in pole position per diventare la sua nuova casa. Beppe Marotta ne parla con l’amico e collega del Sassuolo Giovanni Carnevali più o meno da un anno e nelle scorse settimane i due sono stati «pizzicati» più volte a pranzo insieme a Milano. Il piatto forte del menù era Scamacca. La battaglia con De Vrij è stata tosta, fisica, ai limiti del consentito e pure oltre, da entrambi i lati. Ci siamo quasi, poi sarà necessario il salto in un top club: l’Inter ha già liberato un armadietto", aggiunge Gazzetta.