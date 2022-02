CorSera – Inter, strada spianata per Scamacca: ci sono già le cifre dell’ingaggio e…

L'Inter perde in casa col Sassuolo 2-0, uno degli autori della vittoria neroverde è il centravanti seguito anche dall'Inter

Brutta serata per l'Inter che ha perso a San Siro con il Sassuolo e ha fallito il sorpasso al Milan. Un 2-0 netto firmato da Raspadori e Scamacca . Proprio quest'ultimo è da tempo nei radar dell'Inter che lo vorrebbe dalla prossima stagione per rinforzare il reparto offensivo.

"Si chiuderà a giugno quando Scamacca passerà quasi sicuramente in nerazzurro. Durante la scorsa sessione di mercato si è fatto avanti il Borussia Dortmund, pare superando addirittura con la sua offerta i 40 milioni della valutazione attuale del giocatore. Ma Scamacca aspetta solo l’Inter. Lui sa che Simone Inzaghi lo apprezza e sa che Edin Dzeko, 36 anni a marzo, non continuerà in eterno. Per questo considera i campioni d’Italia l’approdo ideale per proseguire la sua crescita. Il giocatore al momento ha un contratto fino al 2025 da 400mila euro più bonus. L’Inter potrebbe dargli almeno 1,5 milioni l’anno a salire. Da oggi a giugno le vie del calciomercato sono infinite ma — anche in virtù degli ottimi rapporti fra Marotta e il ds del Sassuolo Carnevali — la strada che porta Scamacca nella San Siro nerazzurra sembra spianata" rivela Corriere.it.