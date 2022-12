Dai due trofei ai drammi e le imprese: ecco i 10 momenti più importanti del 2022 dell’Inter

Due trofei, cadute rovinose, partite al cardiopalma: il 2022 dell'Inter è stato sicuramente molto intenso, come dna nerazzurro comanda. Dai due trofei conquistati alla notte di Barcellona, riviviamo l'anno solare della squadra di Inzaghi in 10 istantanee:

IL TRIONFO IN SUPERCOPPA

È iniziato in festa, il 2022 nerazzurro. Con il leone in gabbia, Sanchez, ad abbattere la Juve a un passo dai rigori nella finale di Supercoppa. Prima coppa da allenatore dell’Inter per Simone Inzaghi.