Sensi dovrà vedersela con un nuovo antagonista. Patto d’onore Inter-Sassuolo, ma Marotta…

Fin qui è stata una stagione dai due volti per Stefano Sensi. Arrivato la scorsa estate in prestito dal Sassuolo, il centrocampista è stato uno dei pilastri della nuova Inter di Antonio Conte, poi a ottobre l’infortunio rimediato nella gara contro la Juve lo ha condizionato nei cinque mesi successivi. Ecco perché adesso, secondo Tuttosport, il futuro del giocatore si fa più incerto: “Se in autunno-inverno il suo nemico è stato il fisico, al rientro dovrà vedersela con un nuovo antagonista, ovvero quel Christian Eriksen acquistato a gennaio e che, sulla carta, andrà a giocare nella posizione in cui Sensi aveva mostrato le sue qualità“, sottolinea il quotidiano.

UN PATTO D’ONORE – Il quotidiano parla del patto d’onore tra Inter e Sassuolo per il riscatto del giocatore: “Sensi che ha bisogno di un buon finale di stagione per non far sorgere troppi dubbi all’Inter sul suo riscatto, fissato a 25 milioni: Inter e Sassuolo hanno un patto d’onore e sicuramente verrà rispettato, ma è chiaro che Marotta si aspetti da Sensi qualche risposta in più dopo due-terzi di stagione vissuti a box”.

(Tuttosport)