La fidanzata di Sensi racconta: “Più di un mese che non usciamo, Stefano si allena…”

Giulia Amodio ha dedicato un po’ di tempo per rispondere alle curiosità dei suoi follower e raccontare la routine sua e del fidanzato Stefano Sensi. Giulia ha lanciato prima un sondaggio per capire a che ora i suoi fan si svegliassero di mattina: “Ho letto che vi svegliate alle 6, 7, 8 di mattina. Ma cosa fate poi tutto il giorno? Io cucino, mi alleno, guardo la tv, gioco a carte ma mi sveglio alle 11”. E a Stefano che le ha risposto nelle Stories affermando di svegliarsi alle 8:30 ha risposto: “Che falso!!! Lo fai da tre giorni e solo quando devi giocare a Fortnite”.

Paura di uscire e fare la spesa: “È più di un mese che non usciamo a fare la spesa. Fra l’altro sto impazzendo perché tutte le app di consegna a casa non hanno disponibilità per i prossimi 10 giorni. Per ora stiamo consumando piano piano le cose che avevo nel freezer. Penso però che la prossima settimana mi toccherà uscire, ovviamente andrò io altrimenti non mangerò per i giorni a venire”.

Allenamenti: “Ci alleniamo almeno 5 volte la settimana, Stefano anche sei”.