Inter, Sensi l’arma in più: “Ecco come intende utilizzarlo Simone Inzaghi”

Il folletto marchigiano non vede l’ora di giocare con maggiore continuità nel corso dei prossimi mesi dopo lo stillicidio di infortuni muscolari delle ultime due annate

Dopo due anni travagliati dagli infortuni, questo dovrà essere l'anno di Stefano Sensi . Il centrocampista ha infatti iniziato alla grande la stagione negli impegni precampionato e punta a trovare continuità fisica e di rendimento. Spiega Tuttosport: "Sensi è stato schierato da spalla di Dzeko nel 3-5-1-1, ma spesso era l’attaccante bosniaco ad arretrare quasi più dell’ex giocatore del Sassuolo. La scelta di Inzaghi è nata dall’esigenza di dover sostituire Lautaro infortunato, in assenza anche di Satriano fermo ai box. Sabato col Genoa, nella prima giornata di campionato, il giovane attaccante uruguaiano sarà recuperato.

Ma molto probabilmente Inzaghi confermerà l’assetto visto a Monza, con Sensi insieme a Dzeko. D’altronde era da qualche giorno che l’allenatore nerazzurro provava quella soluzione, a prescindere dal problema fisico di Satriano. Sensi è l’emblema del giocatore che servirà al tecnico emiliano per avvicinare maggiormente l’Inter alla porta avversaria in questa stagione. E il folletto marchigiano non vede l’ora di giocare con maggiore continuità nel corso dei prossimi mesi dopo lo stillicidio di infortuni muscolari delle ultime due annate. Alla Pinetina si lavora molto sulla sua condizione con esercizi specifici, mirati a evitare altri problemi".