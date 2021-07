Inter-Inzaghi, parola d’ordine è valorizzare. Da Satriano a Sensi, le 7 missioni

Le 7 missioni di Simone Inzaghi. Dopo l’addio di Antonio Conte, l’Inter non ha avuto dubbi e ha scelto l’ex allenatore della Lazio per la stagione 2021/22. Aspettando i rinforzi richiesti dal tecnico interista in chiave mercato, l’obiettivo è quello di ottenere il massimo da tutti i componenti della rosa. Ossia di ‘valorizzare’, come sottolineato da Calciomercato.com in un approfondimento sull’Inter di Inzaghi che sta nascendo verso l’inizio del campionato.