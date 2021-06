Svolta Sensi, può riprendersi l’Inter. Inzaghi ha già il sostituto di Eriksen

Il centrocampista dell'Inter non è più sul mercato e potrebbe diventare un elemento chiave nel 3-5-2 del nuovo tecnico

"Per l'ex Sassuolo si presenta l’occasione di riprendersi alla grande l’Inter. Se anche l’impianto del defibrillatore inserito nel cuore di Christian dovesse essere temporaneo (lo stabiliranno gli esami cui il danese si sottoporrà tra 4-5 settimane), Inzaghi per diversi mesi dovrà fare a meno del fantasista ex Tottenham. In rosa però ha già il sostituto ideale. Se non fosse che anche Sensi al momento non può dare certezze sul piano fisico", spiega Gazzetta.it.

"L'8 luglio sarà al raduno di Appiano e lì dovrà per forza iniziare un'altra storia. Perché Sensi ha già dimostrato - e la cocciutaggine di Mancini ne è la riprova - di poter essere perfetto nel 3-5-2 interista proprio partendo dalle zolle calpestate negli ultimi mesi da Eriksen. Da mezzala sinistra può alternarsi in regia con Brozovic, dare una mano in non possesso, lanciare, giocare nel corto, verticalizzare e accendere l'attacco con la sua fantasia. Difficile quindi che sia Sensi sia Vecino lascino Milano. Però starà al ragazzo, allo staff medico e all'area sportiva in generale perseguire ogni strada per evitare che anche la prossima stagione si riveli un calvario vissuto più in infermeria che in campo. La carriera di Sensi sembra davvero a una svolta", aggiunge il portale sportivo.