Ausilio: “Vogliamo rinnovo Brozovic. Barella ai dettagli. No cessioni a gennaio. E a giugno…”

Le parole del direttore sportivo nerazzurro a pochi minuti dal match di Champions League di questa sera

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter , ha parlato ai microfoni di SkySport prima del match di questa sera con lo Sheriff Tiraspol. Queste le sue considerazioni: “E' una partita difficile, come tutte quelle di Champions. Questa squadra merita i punti che ha fatto, è la sorpresa del girone. All'andata abbiamo vinto, ma sappiamo quanto è stato difficile e complicato, ora vogliamo altri tre punti. Rinnovi Brozovic e Barella dopo il derby? Magari anche prima. Con Barella siamo ormai ai dettagli, si parla più di aspetti formali che altro e sono assolutamente fiducioso. Su Brozovic posso solo dire che abbiamo enorme voglia e piacere di continuare con lui per più tempo. A breve avremo un incontro con gli agenti e cercheremo una soluzione. Vogliamo che faccia parte del nostro progetto in futuro, ma bisogna anche sentire la controparte.

Conte? Onestamente non l'ho sentito, è stata una cosa davvero veloce. Sono contento e gli auguro il meglio per questa nuova avventura, so che che piacere abbia e quanta passione abbia. Paura che chiederà i nostri a gennaio? So quali sono le nostre intenzioni: andare avanti con questo gruppo. A gennaio non verrà presa in considerazione nessuna uscita: c'è qualità e il nostro allenatore ha iniziato a lavorare da qualche mese. A giugno faremo altre valutazioni, ma volte a migliorare l'Inter e non ad indebolirla".