Sheriff-Inter, le formazioni ufficiali: sciolti i dubbi a centrocampo

Le scelte di Simone Inzaghi per la delicata gara di questa sera in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol

Manca ormai poco al calcio d’inizio di Sheriff Tiraspol-Inter. Inutile sottolineare il peso dei tre punti in palio per i nerazzurri, che con una vittoria si porterebbero al secondo posto nel raggruppamento, compiendo un balzo in avanti verso la qualificazione. Per questo motivo, Simone Inzaghi non fa troppi calcoli in vista del derby. Riposa Ivan Perisic a sinistra, al suo posto ci sarà Dimarco. In mezzo, invece, Vidal è preferito a Calhanoglu. In avanti confermato il tandem Lautaro-Dzeko.