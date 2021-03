Sala: “Sì allo stadio, ma devo sapere chi guiderà l’Inter. In Cina avrebbero risposto così?”

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha chiesto chiarezza all'Inter su chi entrerà in società, ma il club nerazzurro non ha apprezzato e ha stilato un comunicato dai contenuti forti . Dopo la riposta dell'Inter, il sindaco ha parlato di nuovo in un'intervista a La Gazzetta dello Sport :

«Io credo che lo stadio si debba fare, non ho cambiato idea. L’ho detto con decisione e lo riconfermo: il nuovo San Siro è utile. Ma il punto è un altro e una volta per tutte va chiarito: lo stadio vale meno della metà del progetto immobiliare proposto da Inter e Milan. È davvero così illogico voler sapere chi è quel qualcuno a cui affideremo per diversi anni la rigenerazione del quartiere?».

«La reazione mi ha sorpreso: sono dispiaciuto in quanto sindaco e tifoso nerazzurro, che è andato per la prima volta allo stadio 55 anni fa. Mi chiedo se sono mal consigliati e mi verrebbe una domanda da fare al presidente Zhang: in Cina si permetterebbero di rivolgersi alle istituzioni come hanno fatto con me? Io qualche dubbio ce l’ho... Ma voglio fare il bene di Milano, non faccio l’offeso e continuo a dire che lo stadio è una buona opportunità anche per la città: è nostra volontà favorire la costruzione del nuovo stadio e di quello che ci sarà attorno ma quando si va a concludere una trattativa si deve sapere con chi si sta chiudendo».