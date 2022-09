Skriniar, oggi il Psg rilancia. Inter categorica: “Zhang ha fatto sapere che…”

12 ore alla fine del calciomercato e i tifosi dell'Inter possono stare tranquilli: Milan Skriniar non lascerà Appiano Gentile . E' quanto conferma La Gazzetta dello Sport, che, nonostante gli ultimi rilanci del Psg, spiega come lo slovacco sia assolutamente fuori dal mercato: "Il Psg si è rifatto vivo con il club nerazzurro gia ieri mattina, con un contatto in cui è stata nei fatti riconfermata - senza rilanci - la stessa offerta dei giorni scorsi, 50 milioni di base fissa e altri 10 di bonus. Proposta, al solita, rispedita al mittente dal club di Zhang. Non era comunque finita.

Il tam tam mediatico proveniente dalla Francia raccontava di incontri in corso a Milano, che però non hanno trovato riscontro. Quelle voci hanno comunque sortito un effetto. Perché i dirigenti nerazzurri, dopo un confronto con il presidente Zhang, hanno avuto la conferma di un giocatore ormai ritirato dal mercato. E questo significa uno scenario chiaro. Nel senso che in viale della Liberazione si aspettano l'ennesimo affondo del Psg in extremis, anche nella giornata di oggi. Ma il no dell'Inter è netto: non ci può essere cifra in grado di far cambiare idea proprio sul traguardo del mercato. Sarebbe stato troppo, in fondo, per il tecnico Simone Inzaghi - oltre che per i dirigenti - accettare l'idea di perdere il miglior difensore in organico".